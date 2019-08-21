القوى العاملة تعلن تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات لشكاوى عمالية للمصريين بإيطاليا

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، نجح فى تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات مالية لشكاوى عمالية للمصريين المقيمين فى إيطاليا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزارة تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي أشار فيه المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، إلى أنه فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج، فقد تم توفير 8 فرص عمل بإحدى الشركات الإيطالية.

وأشار أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام خلال يوليو الماضى، 38 زيارة ميدانية للمنشآت منها 21 للمصالح الحكومية ، فضلا عن 6 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد علي 2000 استفسار عبر الهاتف لشكوي عمالية ، وتلقي 35 شكوي ، تم حل 31 منها بالطرق الودية، ومازال هناك 4 شكاوى قيد الدراسة.

ويقوم مكتب التمثيل العمالى بميلانو بالتوعية للعمالة المصرية بضرورة قيامهم بخضوعهم لمظلة التأمينات الاجتماعية لحصولهم على معاش فى نهاية خدمتهم، أو فى حالة العجر أو الوفاة لا قدر الله.



