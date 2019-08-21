سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات لشكاوى عمالية للمصريين بإيطاليا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:14 م
القوى العاملة تعلن تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات لشكاوى عمالية للمصريين بإيطاليا هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، نجح فى تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات مالية لشكاوى عمالية  للمصريين المقيمين فى إيطاليا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزارة تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي أشار فيه  المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، إلى أنه فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج، فقد تم توفير 8 فرص عمل بإحدى الشركات الإيطالية.

وأشار أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام خلال يوليو الماضى، 38 زيارة ميدانية للمنشآت منها 21 للمصالح الحكومية ، فضلا عن 6 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد علي 2000 استفسار عبر الهاتف لشكوي عمالية ، وتلقي 35 شكوي ، تم حل 31 منها بالطرق الودية، ومازال هناك 4 شكاوى قيد الدراسة.

ويقوم مكتب التمثيل العمالى بميلانو بالتوعية للعمالة المصرية بضرورة قيامهم بخضوعهم لمظلة التأمينات الاجتماعية لحصولهم على معاش فى نهاية خدمتهم، أو فى حالة العجر أو الوفاة لا قدر الله.

 


 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

ايطاليا

العماله المصريه بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة