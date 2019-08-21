القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.أ.ا"25 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ا.ش"26 عاما بدون عمل مقيم شارع المستشفى بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ف.م"22 عاما بدون عمل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.ع"40 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.ع.س"23 عاما عاطل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية والمتهم "احمد.ع.ف"24 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد والمتهم "ياسر.ح.م"24 عاما عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عادل.م.أ"34 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ب.ال"19 عاما عاطل بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ج.خ" 34 عاماا عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.