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العصار يلتقى وفد شركة ألمانية لبحث تصنيع البوابات الأمنية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:36 ص
العصار يلتقى وفد شركة ألمانية لبحث تصنيع البوابات الأمنية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى وفد شركة ألمانية
كتب ــ زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار،  وزير الدولة للإنتاج الحربى، بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة "Rohde & Schwarz" الألمانية ووفد مرافق، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانية التعاون المشترك في إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، وتم التنويه إلى أنه سبق التعاون مع الشركة الألمانية في تصنيع أجهزة اتصالات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، حيث قامت الشركة بتصنيع عدد (20) ألف جهاز اتصالات لاسلكي حتى تاريخه بالتعاون مع الشركات (الأمريكية/الألمانية/الفرنسية/ النرويجية).

وتناول اللقاء ما تمتلكه شركة بنها من خطوط لإنتاج وتصنيع بعض مكونات وأجزاء الأجهزة الأمنية مثل (البوابات الأمنية الإلكترونية، أجهزة الكشف على الأمتعة، جهاز الكشف عن المعادن اليدوي، كاميرات المراقبة، ... وغيرها من المنتجات والأجهزة الأمنية).

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تطوير منتجاتها من الأجهزة الأمنية من خلال الإستفادة بخبرة الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال وعلى رأسها شركة رود أند شوارتز، بهدف تعميق التصنيع المحلى لهذه الأجهزة وسد إحتياجات الدولة منها والتصدير للدول المحيطة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة ورؤية الوزارة المتمثلة فى إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لخدمة مؤسسات الدولة والمساهمة فى مواجهة التحديات الأمنية، كما تم التأكيد على السعي الدائم للوزارة  لتطوير منتجاتها بالإستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة وكذا تبادل الخبرات بين المهندسين والفنيين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.

من جانبه، أوضح بيتر ريدل - رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أن "Rohde & Schwarz" هى شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الأمنية ومعدات الاختبار الإلكترونية والبث والأمن السيبراني، مؤكداً على أن الشركة تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون طويل المدى مع "الإنتاج الحربي" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والتدريب والاستثمار، ومن ثم التوسع نحو أسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن التحديات الأمنية التى تواجهها مختلف الدول فى الفترة الحالية تتطلب زيادة الإنتاج لهذه الأجهزة الأمنية.

وأشاد "ريدل"  بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مضيفاً أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية عالية وما تمتلكه "Rohde & Schwarz" الألمانية من خبرات تقنية عالية في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية يمهدان الطريق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لقيام وفد من الشركة الألمانية بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركة الألمانية.

 

 

 


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مصانع الانتاج

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