"العدل" تعلن تدريب المأذونين بالمحافظات لتعميم "المأذون الإلكترونى"

كتب إبراهيم قاسم

قالت مصادر رفيعة المستوى، أن وزارة العدل تواصل تدريب المأذونين فى عددا من المحافظات منها القاهرة والسويس والاسماعيلية والبحر الأحمر على استخدام التابلت لتسجيل عقود الزواج والطلاق فيما يعرف بـ"المأذون الإلكتروني" بعد تطبيقه رسميا فى بورسعيد بداية يوليو الماضى.

وأضافت المصادر، أن الدورة التدريبية التى يتلقها المأذنيين بالنسبة لزواج وطلاق المسلمين والمؤثقين بالنسبة للمسحيين، تتضمن التدريب على كيفية استخدام التابلت والبرنامج المسجل عليه، وكيفية توصيله بالشبكة الموحدة مع المحاكم التابعين لها، وطباعة الوثائق مباشرة بعد تدوين البيانات على التابلت.

وأوضحت المصادر، أنه طريقة توثيق عقد الزواج يبدأ بقيام المأذون بالدخول على التطبيق المثبت بالتابلت وتدوين البيانات وهى اسم الزوج والزوجة ورقمهما القومى الذين يتضمن تاريخ الميلاد حيث لن يقبل التطبيق تسجيل تاريخ ميلاد لا يتجاوز سن الـ18 بالنسبة للزوج أو الزوجة، ثم إدخال بيانات الشهود، ومؤخر الصداق والمهر والشروط التى قد يطلبها أحد الزوجين، بحيث يتم توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل وبمجرد حفظها تظهر الوثيقة على الشبكة الموحدة المتصلة بأجهزة المحاكم ونيابات الاسرة.

ويحصل الزوج والزوجة على وثيقة الزواج من خلال طباعتها على الوثائق المؤمنة من التزوير التى سبق واعدتها وزارة العدل.

وأكدت المصادر أن تطبيق نظام المأذون الإلكترونى مع الوثيقة المؤمنة من شأنه القضاء على تزوير الوثائق، ومنع زواج القاصرات، والتحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج.