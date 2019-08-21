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"العدل" تستعرض الجزء الثانى من الحركة القضائية تمهيدا لإرساله للأعلى للقضاة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:10 م
"العدل" تستعرض الجزء الثانى من الحركة القضائية تمهيدا لإرساله للأعلى للقضاة وزارة العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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استعرضت وزارة العدل، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019 – 2020 ، قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى، والذى يضم حركة ندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الابتدائية وتنقلات رؤساء النيابة والقضاة، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى قامت بإعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية والذى يعد أكبر جزء فى الحركة القضائية والمقسمة إلى ثلاثة أجزء، وذلك نظرا لكبر عدد أعضاء النيابة والقضاة الذين يتضمنه هذا الجزء.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل استعرضت الجزء الثانى للحركة وشددت على مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية بالنسبة للقضاة فى هذا الجزء، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة.

ومن المقرر أن ترفع وزارة العدل الجزء الثانى للحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده وتنفيذه مع بداية العام القضائى الجديد فى مطلع أكتوبر المقبل .


الحركة القضائية

الجزء الثانى من الحركة القضائية

وزارة العدل

التفتيش القضائى

مجلس القضاء الاعلى

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