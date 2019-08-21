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الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة يبدأون امتحان الفرصة الثانية إلكترونيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:30 ص
الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة يبدأون امتحان الفرصة الثانية إلكترونيا مدرسة الضبعة
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأ الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والمتخلفين عن امتحان الفرصة الأولى أداء  امتحاناتهم صباح اليوم الأربعاء  بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديريات، حيث تعقد الامتحانات إلكترونية فى المديريات والإدارات التعليمية.

 

 واعلنت وزارة التربية والتعليم مقار اللجان والتعليمات الخاصة بإجراء الامتحان.

 

وكانت الوزارة  عقدت المرحلة الأولى من امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح يومي 5 و6 أغسطس 2019، وحضر 2596 طالبًا تم توزيعهم على 291 لجنة بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية على مستوي 27  محافظة.

 جدير بالذكر، أنه تم إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة لأول مرة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وتفعيلاً لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد تم التعاون فيما بين قطاع التعليم الفني وإدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين فى التقدم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019/2020، وكذلك مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية.


 

 


التربية والتعليم

مدرسة الضبعة

اختبارات مدرسة الضبعة

الفرصة الثانية من اختبارات مدرسة الضبعة

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