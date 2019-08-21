الصين تهدد بفرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية المشاركة فى بيع أسلحة لتايوان

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين مجددا، اليوم الأربعاء، معارضتها الشديدة لخطة الولايات المتحدة بيع أسلحة عسكرية لتايوان، مشددة على أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها، بما فى ذلك العقوبات ضد الشركات الأمريكية المشاركة فى بيع الأسلحة لتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - فى تصريح اليوم - "إن بيع الأسلحة من قبل الولايات المتحدة إلى تايوان انتهاك خطير للمعايير الأساسية للقانون الدولى والعلاقات الدولية، وانتهاك خطير أيضا لمبدأ (صين واحدة) والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتدخل خطير فى الشؤون الداخلية الصينية".

وأضاف أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها، بما فى ذلك العقوبات ضد الشركات الأمريكية المشاركة فى بيع الأسلحة، مشيرا إلى أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وتشمل المصالح الأساسية للصين، وأن عزم الصين على حماية سيادتها ووحدتها وأمنها لا يتزعزع.