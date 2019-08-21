الصين تسجل إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 6"

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أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، اكتشاف إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 6" فى العاصمة بكين.

وذكر مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى بيان، أن الإصابة تعود لمواطن يبلغ من العمر 59 عاما يقيم فى بكين منذ ثلاثة أشهر، وتعرض لدواجن مذبوحة قبل أن تظهر عليه أعراض المرض فى السادس من الشهر الجارى.

وأضاف المركز، أنه تم تأكيد الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 6" يوم 17 أغسطس الجارى، فيما اتخذت سلطات بلدية العاصمة تدابير استجابة وفقا للمتطلبات ذات الصلة للوقاية والمكافحة.

وتم الإعلان، عن حالة الإصابة البشرية الأولى بفيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 6" فى مايو 2014 فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.

وجاءت الإصابات المسجلة بالمرض، نتيجة للتعرض للدواجن الحاملة للفيروس، فيما لم يتم تسجيل أى انتقال للفيروس بين إنسان وآخر حتى الآن.