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الصين ترد على تصريحات "بومبيو": دولة انتهكت وعودها مرارا لا تتحدث عن الوفاء

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:49 م
الصين ترد على تصريحات "بومبيو": دولة انتهكت وعودها مرارا لا تتحدث عن الوفاء بومبيو
بكين(أ ش أ)

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رفضت الصين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حول ما وصفه بـ"عدم وفاء الصين بوعودها"، مؤكدة أن الدولة التى انتهكت وعودها مرارا ليست مؤهلة للتحدث عن الوفاء بالوعود.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" فى مقابلة صحفية قال فيها " إن الصين قدمت العديد من الوعود بشأن هونج كونج وبحر الصين الجنوبى وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق تجارى قابل للتنفيذ لكى لا نتأثر بسلوك الصين المتمثل بعدم الوفاء بوعودها".

وقال شوانج" إن الوفاء بالوعد هو تقليد الصين وثقافتها، وتتمتع بسمعة طيبة فى الامتثال للمعاهدات الدولية والوفاء بالتزاماتها الدولية، لكن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها، وتسقط الإجماع، وتتجاهل القواعد بصورة دائمة، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووى الإيرانى"، مضيفا "الدولة التى لا تتمتع بالثقة ليست مؤهلة للتحدث عن الوفاء بالوعود".

 


الصين

بومبيو

الخارجيه الامريكيه

امريكا

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