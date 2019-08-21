"الصحفيين العرب" ناعيا الشاعر حبيب الصايغ: وفاته تمثل خسارة كبيرة لقامة رفيعة

كتب محمد السيد

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب بحزن بالغ الشاعر والكاتب الكبير حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأمين عام الاتحاد العام للآدباء والكتاب العرب ورئيس التحرير المسئول فى صحيفة الخليج وخالص التعزية والمواساة إلى أسرته الكريمة .

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الراحل أصدر 15 ديوانا وترجمت قصائده إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، مشيرا إلى أنه بوفاة الراحل حبيب الصايغ تمثل خسارة كبيرة لفقدان قامة أدبية وثقافية رفيعة ليس فقط فى دولة الامارات العربية وانما فى انحاء العالم العربى ايضا .

واختتم الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانه قائلا: "رحم الله الفقيد الكبير رحمة واسعة بقدر ما أعطى لبلاده ومهنته وانزله فسيح جناته ولأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان ".