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الشرطة الهندية: قتيلان فى تبادل لإطلاق نار فى كشمير

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:57 ص
الشرطة الهندية: قتيلان فى تبادل لإطلاق نار فى كشمير الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين إثر تبادل إطلاق النار بين الشرطة وناشطين سياسيين فى الشطر التابع للهند من كشمير .

ويعتبر تبادل إطلاق النار الذى وقع فى منطقة بارامولا فى شمال كشمير هو الأول الذى تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتى الخاص بالشطر الذى تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة ـ فى تغريدة على تويتر أوردتها قناة "فرانس 24 " ـ إن " إرهابيا قتل وعثر على أسلحة وذخائر معه"، موضحة أن شرطيا قتل وأصيب آخر تتم معالجته فى مستشفى عسكرى.

وأضافت أن الناشط الذى قتل ينتمى إلى جماعة "عسكر طيبة" المسلحة المتمركزة فى باكستان والمتهمة من قبل نيودلهى وواشنطن بتنظيم هجمات بومباى فى 2008.

وتسبب إعلان نيودلهى المفاجئ إلغاء الوضع الدستورى الخاص بالقسم الذى تسيطر عليه من إقليم كشمير فى إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين، وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطانى عام 1947، وكانت سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها فى فبراير الماضى.

 

 


الشرطه الهنديه

كشمير

باكستان

ازمه كشمير

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