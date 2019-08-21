السفارة الفرنسية بالقاهرة تبرز خمس أولويات لقمة "G7" بمشاركة الرئيس السيسى

كتب: أحمد علوى

قالت السفارة الفرنسية فى القاهرة عبر موقعها، إنه فى الفترة ما بين 24 و26 من أغسطس الجارى ستعقد قمة رؤساء الدول والحكومات فى مجموعة السبع، والتى سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بياريتز الفرنسية.

تجمع G7 بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبى. فى شكل متجدد، تجمع قمة بياريتز بين الدول الشريكة ، ولا سيما مصر، إلى جانب البلدان الأفريقية الأخرى، لتقديم استجابات مشتركة وملموسة لمحاربة جميع أشكال عدم المساواة.

ولمحاربة عدم المساواة، تضع الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع خمس أولويات:

- مكافحة عدم المساواة فى المصير (النوع، التعليم، الصحة)

- تنفيذ انتقال بيئى عادل يركز على الحفاظ على التنوع البيولوجى والمحيطات

- العمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب

- الاستغلال الأخلاقى للفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى

- تجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا