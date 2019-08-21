الزراعة: لجان مكثفة لتدقيق إنتاج محصول الرمان بمحافظتى أسيوط والبحيرة

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان مكثفة تقدر إنتاجية محصول الرمان ، بمحافظتى أسيوط والبحيرة الأكثر مساحة لمحصول الرمان بخلاف عدة محافظات أخرى.

وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، لـ"اليوم السابع"، أن لجان تدقيق إنتاجية الرمان مشكلة من عدة لجان من بينها مديريات الزراعة ، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، وهيئة سلامة الغذاء، لتدقيق المساحات أيضا والإنتاجية لتكويدها ضمن منظومة الصادرات الزراعية المصرية لبدء التصدير.

وأكد محمود عطا،أن هدف اللجان المشكلة لمحصول الرمان، تدقيق مساحات إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان ، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان المنزرع بالرمان وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

وأوضح محمود عطا، أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المنزرعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال إعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج.