الزراعة: تكثيف أعمال الحملة القومية للنخيل بالواحات البحرية قبل حصاد البلح

واصلت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أعمالها بالتعاون مع معهد وقاية بحوث النباتات، ومعهد بحوث البساتين، والمعمل المركزى للنخيل بالواحات البحرية، لمكافحة سوسة النخيل وحماية ثمار البلح قبل بدء جنى الثمار.

من جانبه قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الحملة القومية لسوسة النخيل تكثف أعمالها حاليا من قبل لجان متخصصة فى الواحات البحرية وتعمل على تنفيذ حقول إرشادية فى منطقة الواحات البحرية وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية.

وأضاف رئيس حملة النخيل، أنه يتم ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة بالمناطق المحددة ، وإجراء الفحص بها وإرشاد مزراعى حقول النخيل بطريقة العلاج، مؤكدا أنه يتم الإعداد لدورات تدريبة للمرشدين الزراعيين لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة.