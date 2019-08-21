الزراعة: تحصين 483 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوم

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يوليو 2019 فى جميع محافظات الجمهورية، يوضح تحصين 483 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل لـ"اليوم السابع "، على نسخه منه أنه من بين التحصينات ، (242,798) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية العترة (A) وتحصين ( 226,296) رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت ،( 10,085) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي , ( 3,936) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين ( 4,213) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير، أنه فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية.

و طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.