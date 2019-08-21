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الريف المصرى: تنظيم لقاءات إرشاد زراعى للمنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:20 ص
الريف المصرى: تنظيم لقاءات إرشاد زراعى للمنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
كتب عز النوبى

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أعلن عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات إلى منطقة المُغرة، وذلك بصحبة نخبة من المهندسين الزراعيين وأساتذة وخبراء الزراعة من "جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)"، حيث تهدف الزيارات تقديم الإرشاد الزراعى والإجابة على استفسارات صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك حول المحاصيل المستهدف زراعتها فى منطقة المُغرة.

وأوضح عاطر حنورة أن اللقاء الأول شهد بالفعل مناقشة كافة تفاصيل زراعات الرمان والنخيل مع عدد من المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب، والذين خصصوا أراضيهم أو جزءٍ منها لزراعة هذه المحاصيل.. بينما تقرر تخصيص اللقاء الثانى من سلسلة الإرشاد الزراعى بمنطقة المُغرة، والذى من المقرر إقامته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة كافة أوجه زراعة وإنتاج الزيتون واستخلاص الزيت منه، بحضور أحد الخبراء الدوليين فى هذا المجال.

أكد عاطر حنورة على الاهتمام البالغ من شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" بصغار المزارعين والشباب، والذى ينبع من اهتمام القيادة السياسية وكافة كيانات الدولة بهم كأحد العناصر الأساسية فى منظومة الزراعة المصرية وإستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والتى أفردت جزءً كبيراً من خطتها وأهدافها لقطاع الزراعة، واختصت العمالة الزراعية وصغار المزارعين بالذكر فى خطة النهوض بعناصر المنظومة الزراعية والتنموية فى مصر.

وأشاد رئيس الريف  المصرى ، بالتعاون البنَّاء والمُثمر بين شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" والعديد من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية المتخصصة، وفى مقدمتها "جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)"، حيث تأتى هذه السلسلة من زيارات ولقاءات الإرشاد الزراعى فى إطار البروتوكول الموقع بين الشركة و(هيا) بهدف خدمة المنتفعين بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وبما يسهم فى تحقيق أهداف وخطة الشركة، ودعم الإستراتيجية التنموية العامة للدولة.

وثَمَّن رئيس مجلس إدارة "ريف" مشاركة العديد من خبراء الزراعة المصريين فى برنامج وخطة الشركة، والتى تستهدف العمل على دعم وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الدعم المعرفى والفنى والتقنى لصغار المزارعين ولمشروعات الشباب فى مجتمع "الريف المصرى الجديد"، بُغية النهوض بالمحاصيل الزراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان ورفع مستوى المنتَج الزراعى ليضاهى ويتماشى مع مواصفات الجودة العالمية، ما من شأنه أن يسهم فى زيادة دخل صغار المزارعين والشباب المنتفعين بالمشروع، والقضاء على الكثير من مشاكل الإنتاج وبعض صور الفقر المعرفى الشائعة فى المجتمع الزراعى بالصحراء.


الريف المصرى

الـ15 مليون فدان

الارشاد الزراعى

استصلاح اراضى

الإنتاج الزراعى

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