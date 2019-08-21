الداخلية الفرنسية تعزز التواجد الأمنى فى بياريتز استعدادا لـ"G7"

كتب: أحمد علوى

أعلنت الداخلية الفرنسية فى بيان لها، انه تم سيتم نشر 13200 من رجال الشرطة والدرك الفرنسية لتأمين الحدث الأهم فى العالم (قمة مجموعة السبع)، "g7".

ومن المقرر أن تقام مجموعة السبع فى مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 من أغسطس الجارى.

ومن ناحيته توجه وزير الداخلية بالشكر لأجهزة إنفاذ القانون الإسبانية على مشاركتها فى توفير الأمن.

وأشارت الداخلية الفرنسية أن المهمة الأولى هى ضمان أمن الوفود، التى ستشارك فى مجموعة السبع، يجب ألا يكون هناك أى اضطرابات فى بياريتس، يمكن أن تلحق الضرر بعمل السلطات الأجنبية، ويجب ضمان النظام العام طوال عمل القمة".

ومن المقرر تعبئة أجهزة إنفاذ القانون فى فرنسا وإسبانيا لتأمين الحدث وأشارتالداخلية، "يجب أن يكون واضحًا تمامًا أننا لن نتسامح مع أى اضطرابات، وإذا حدث هذا، فسنرد".