الخارجية الروسية: ننتظر مقترحات ملموسة بشأن دعوة موسكو لقمة مجموعة السبع

موسكو(أ.ش.أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بلادها تنتظر مقترحات ملموسة بشأن دعوتها إلى قمة "مجموعة السبع الكبار" فى عام 2020.

وقالت زاخاروفا لإذاعة "موسكو" اليوم الأربعاء : "يتعين صياغة مثل هذه المقترحات فى حال وجودها، وتقديمها إلى الجانب الروسى للنظر فيها". وأضافت :" من الضرورى نقل مناقشة هذا الموضوع من الترفيه العام إلى المجال المهنى إذا أرادت " مجموعة السبع" أن تظهر نفسها بشكل جدى ". يُذكر أنه فى أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم فى عام 2014، تم استبعاد روسيا من "مجموعة الثماني" لتتحول إلى "مجموعة السبع" الصناعة الكبرى، والتى تضم حاليا كل من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

يُشار إلى أن الرئيس الأميركى دونالد ترامب أعلن موافقته على اقتراح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدعوة روسيا لحضور قمة "مجموعة السبع" فى عام 2020 بالولايات المتحدة ومن المتوقع أن يثير ترامب هذه القضية فى قمة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجارى.