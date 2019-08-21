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التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:57 م
التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 من شهر سبتمبر المقبل  لإتاحه الفرصة لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون، وتقديم تخفيضات فى عروض الأسعار،ل افتا إلى أن الوزارة حريصة على انتعاش حركة المبيعات  فى الأسواق، وكذلك حصول المواطنين على منتجات بأسعار منخفضة خلال فترة الأوكازيون.

ايمن

وأضاف أيمن حسام الدين، فى تصريحات لـ اليوم السابع " أن وزير التموين وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، كما أن الوزارة تقوم أيضا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون، والأجهزة  الرقابية بالوزارة  قامت بتحرير 24 مخالفة عبارة عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه قطاع التجارة الداخلية بإعداد نشرة توعويه للمستهلك وإرسالها إلى مديريات التمويين حول الأوكازيون الصيفى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه فى فترة الأوكازيون وهى معرفه السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك عمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار افضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب، وعند شراء ملابس الأطفال أحرص أن يكون فيها نسبة كبيرة من الأقطان وأن تكون المنتجات المعروضة خلال الأوكازيون هى نفس المنتجات التى كانت معروضة قبل الأوكازيون.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار ببدء العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من يوم 26 يوليو الماضى ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين بجانب زيادة حركة المبيعات لدى التجار، على أن يقوم التاجر بتقديم نسبة التخفيضات، وفقا لرغبته، شريطة أن تكون حقيقية وتوضيح سعر المنتج قبل وبعد عرض الأوكازيون، وفى نفس الوقت تحكم قبضتها الرقابية على الأسواق.


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مد فترة الاوكازيون الصيفى

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