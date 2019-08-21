التموين تعلن غلق موسم توريد القمح المحلى للعام الحالى

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإنهاء موسم توريد القمح المحلى منذ منتصف الشهر الماضى فى كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ،وأن يتم سحب الأقماح المحلية للطحن طبقا لنسب الخلط المقررة من لجنة برامج القمح.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.