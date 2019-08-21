التعليم تستقبل سفير بيلاروسيا للقاء الطلاب المغادرين لزيارة المركز الوطنى للطفولة

كتب محمود طه حسين

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، سيرجي راتشكوف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بالمركز الرئيسى لاتحاد الطلاب، للقاء الطلبة المصريين المسافرين لزيارة المركز الوطنى التعليمى الاستشفائى للطفولة فى بيلاروسيا، فى الفترة من 21 إلى 30 أغسطس 2019.

والتقي الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف، والطلاب الذين تم اختيارهم للسفر لمناقشة البرنامج المعد لهم والرد على كافة تساؤلاتهم، بحضور الدكتورة نيرمين النعمانى، مستشار الوزير للتعاون الدولى، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مصر ومجموعة من قيادات الوزارة.

أكد الدكتور رضا حجازى، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم.

وقال حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على تبادل الخبرات في مجالات التعليم والثقافة بين البلدين، موجهًا حديثه للطلاب، قائلاً: "إنه يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة فأنتم سفراء مصر، التي تفتخر دائمًا بأبنائها، وأنني على ثقة تامة أنكم سترفعون اسمها عاليًا".

وأعرب سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.

وأشار راتشكوف إلى أهمية البرنامج المقدم من دولته إلى الطلاب المصريين إلى جانب تقديمه إلى شرح تفصيلي عن موقع بيلاروسيا الجغرافي والتعداد السكاني وجمال الطبيعة في بلاده، وأيضًا تحدث عن بعض الأسرار التي سوف يعرفونها الطلاب من معلمين بيلاروسيا في كيفية التعامل مع الطلاب وطرق التدريس.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور رضا حجازي درع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسفير دولة بيلاروسيا.

جدير بالذكر أنه تم اختيار 46 طالبًا من أوائل الإعدادية ومتفوقي مدارس STEM، للسفر لزيارة المركز الوطني التعليمي الاستشفائي للطفولة في بيلاروسيا، حيث يقوم الطلاب بممارسة الأنشطة التعليمية المختلفة بالمركز، والاستفادة من التبادل الثقافي والتعليمي، مما يكسبهم مهارات تثقل شخصيتهم.