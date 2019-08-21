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التعليم ترصد 4 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الجبر والهندسة للثانوية دور ثان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:45 م
التعليم ترصد 4 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان الجبر والهندسة للثانوية دور ثان امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في خامس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2018/2019، امتحان الجبر والهندسة الفراغية "شعبة علمي رياضيات" بإجمالى عدد 3558 طالب/ طالبة، وامتحان مادة الإحصاء للشعبتين العلمية والأدبية بإجمالي عدد 7092 طالب/ طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالى عدد 1 طالب.

 

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة كفر الشيخ "إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية"، وفي محافظة القليوبية "إدارة الخانكة التعليمية"، وفي محافظة الإسكندرية "إدارة غرب برج العرب التعليمية، وفي محافظة القاهرة "إدارة مدينة السلام التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 22/8/2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 25596 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 42549 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب.

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

دور ثان

الجبر والهندسة الفراغية

الغش التلكترونى

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