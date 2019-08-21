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التعليم العالى: 130 ألف طالب سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:47 ص
التعليم العالى: 130 ألف طالب سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية تنسيق إلكترونى
كتب وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 130 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجارى.

وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجارى.

 


تنسيق 2019

تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى

مكتب التنسيق

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