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البابا فرنسيس يسمح لفتاة مريضة بالتصفيق والرقص على المسرح أثناء عظته

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:43 م
البابا فرنسيس يسمح لفتاة مريضة بالتصفيق والرقص على المسرح أثناء عظته الفتاة المريضة فى عظة بابا الفاتيكان
(رويترز)

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أدخل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان البهجة على قلوب الجماهير عندما أمر بترك فتاة مريضة ترقص وتصفق بحرية بعد أن صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة اليوم الأربعاء.

وأفلتت الفتاة، التي كانت ترتدي قميصا ورديا عليه كلمة "حب" بالإنجليزية، من أمها في الصف الأول للحضور وصعدت على المسرح الرخامي الكبير. وظلت تتمايل ذهابا وإيابا أمام البابا ومن حين لآخر كانت تصفق بقوة.

وأشار البابا لرجال الأمن بعدم التعرض لها. وعادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

وقال البابا في نهاية العظة التي امتدت لأكثر من ساعة "هذه الفتاة المسكينة ضحية مرض ولا تعي ما تفعله".

وأضاف "عندما نرى شخصا يعاني فعلينا أن نصلي".

البابا-فرنسيس
البابا-فرنسيس

 

الفتاة-المريضة
الفتاة-المريضة

 

الفتاة-تلعب-فى-العظة
الفتاة-تلعب-فى-العظة

 

 


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