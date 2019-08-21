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البابا تواضروس فى كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:24 م
البابا تواضروس فى كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى، بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية.
 
يحضر الاجتماع الاسبوعي للبابا تواضروس عدد من اساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ومن المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على عيد صعود السيدة العذراء.
 
وهنأ المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالذكرى الالثالثة والثلاثين لدخوله الدير.
 
وجاء في نص التهنئة التى تقدم بها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتقدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التهنئة لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بالذكرى الثالثة والثلاثين لالتحاق قداسته بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
 
وتابع، أبانا الحبيب إن الله القدير الذي تركت كل شيء لكي تتبعه، قادر أن يقبل ذبيحة خدمتكم المقدسة، وقرابين رعايتكم الأمينة وأبوتكم الباذلة ويثمر بكم وفيكم ثمرًا متكاثرًا، ثلاثين وستين ومئة.
 

تواضروس

عظة البابا

اجتماع الاربعاء الاسبوعي

الكاتدرائية

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