الأنبا مارتيروس يترأس صلوات الاحتفال بالقديس حبيب جرجس بكنيسة العذراء مهمشة

كتبت سارة علام

ترأس الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، مساء أمس، صلوات عشية عيد الأرشيدياكون حبيب جرجس، وتطييب جسده بكنيسة السيدة العذراء مريم فى مهمشة بالشرابية.

شارك في الصلوات القس إبرام ناشد راعي الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث تمت تلاوة الألحان والتمجيد الخاص بالقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.

وأكد الأنبا مارتيروس أن الأرشيدياكون حبيب جرجس هو مؤسس مدارس الأحد، وله فضل كبير في الحفاظ على التعاليم الكنسية، لافتا إلى أن القديس حبيب جرجس كان يتمتع بمعرفة وعلم غزير وله العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الكنسية وتاريخها.

وقال الأنبا مارتيروس إن القديس حبيب جرجس كان يرتبط بعلاقة محبة قوية مع قداسة البابا كيرلس الخامس، وأنه أصدر من قبل بيانا لمساندة الأرشيدياكون حبيب جرجس في جهوده القوية في الخدمة الكنسية، كما له الفضل في تأسيس الكلية الإكليريكية ومدرسة المرتلين.

يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة في الشرابية بها متحف لمقتنيات الأرشيدياكون حبيب جرجس، وكذلك جسده بعد أن اعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداسته.