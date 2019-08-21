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"الأعلى للإعلام" يقرر إعفاء أحمد سليم من منصب الأمين العام للمجلس

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:41 م
"الأعلى للإعلام" يقرر إعفاء أحمد سليم من منصب الأمين العام للمجلس مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

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انتهى الاجتماع الطارئ الذى عقده الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأعضاء المجلس، لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق لاتهامه فى الحصول على رشوة، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.
 
 
وقرر المجلس  خلال الاجتماع إعفاء أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من منصبه.
 
 
شارك فى الاجتماع، عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس، وصالح الصالحى وجمال شوقى ونادية مبروك وسوزان قلينى وحاتم زكريا والدكتورة هدى زكريا من أعضاء المجلس.
 
 
 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

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