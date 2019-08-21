"الأعلى للإعلام" يختار اليوم الأمين العام الجديد للمجلس بعد القبض على أحمد سليم

كتب محمد السيد

يعقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع طارئا اليوم الأربعاء ، بأعضاء المجلس وذلك لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

كان مصدر مسؤول بالمجلس، قد أكد أنه تم القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، من قبل الرقابة الإدارية، وذلك بسبب شبهات ومخالفات فى عدد من الملفات أبرزها نادى الإعلاميين.

وذكر المصدر، أنه من المقرر أن يصدر المجلس عقب اجتماعه الطارئ، بيانا يؤكد فيه على احترام القانون، ويعلن فيه اسم الأمين العام الجديد للمجلس.