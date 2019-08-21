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اعرف أسباب ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال من الدكتور أحمد عادل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:07 م
اعرف أسباب ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال من الدكتور أحمد عادل الدكتور أحمد عادل مدرس امراض الذكورة والتناسلية والعقم
تقرير خاص

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كثير من الزوجات يشكين من قلة عدد اللقاءات الزوجية والتي قد تمتد لشهور، والشكوى الكبرى هي شعورهن بعدم رغبة الزوج في اقامة العلاقة الحميمة معهن مما يولد فيما بينهما العديد من الخلافات، وقد يصل الامر إلى الانفصال والطلاق في اغلب الحالات التي لا تعرف الأسباب التي تسبب ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل.

الدكتور أحمد عادل، استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي اسباب ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال.

 

واكد الدكتور احمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الرغبة الجنسية هي وقود الجنس، فالعملية الجنسية لابد ان تبدأ بوجود الرغبة، وبدون رغبة تتحول العملية الجنسية إلى عملية ميكانيكية بدون شعور، كأنها اداء وظيفي ليس اكثر.

*اسباب نفسية لضعف الرغبة الجنسية:
 

واشار أن هناك العديد من الزوجات التي يشكين من قلة عدد اللقاءات الجنسية بينها وبين زوجها فمن الممكن ان تكون مرة كل شهر او مرة كل شهرين او مرة كل ثلاثة اشهر، وعندما يتم التحدث مع الزوجين بشكل متعمق نكتشف ان السبب هو ان الزوج قبل الزواج ادمن مشاهدة الافلام الاباحية، لافتاً إلي ان هناك اسباب نفسية تؤثر كثيرا على حدوث هذه المشكلة فالجنس ما هو الا مجرد تفضيلات، فإذا تعود الزوج على نمط معين يثير رغبته الجنسية فإذا اصطدم بالواقع وتزوج وجد ان العملية الجنسية مختلفة تماما عما يراه في هذه الافلام، فيجعله يفضل ان يعود للشيء الذي اعتاد عليه ويبتعد عن ممارسة اللقاء الزوجي مع زوجته.

 

اسباب-نفسية-لضعف-الرغبة-الجنسية-عند-الرجل
اسباب-نفسية-لضعف-الرغبة-الجنسية-عند-الرجل

واوضح الدكتور احمد عادل إن مشاهدة الافلام الاباحية له اضرار كثيرة ليس فقط على المستوى العضوي، بل على الجانب النفسي ايضا، وكبرى المشاكل الناجمة عنها هو ضعف الرغبة الجنسية عند الزواج، لأنه يفاجأ الرجل بأن الجنس في الواقع مختلف عن ما يشاهده.

وفي السياق ذاته اكد ان السبب الثاني النفسي هو اصابة الزوج بأحد الامراض الجنسية مثل الضعف الجنسي والذي يجعله يسبب الفشل المتكرر في العملية الجنسية وبالتالي يهاب الموضوع ويتجنبه خوفا من تكرار الفشل، مشيراً انه احيانا عندما يشكو الزوج من ضعف الرغبة الجنسية وبالتحدث معه اكثر نكتشف انه مصاب بأحد الامراض الجنسية مثل سرعة القذف، وخوفا من ان يتأذى الطرف الاخر يبدأ الزواج في العزوف عن ممارسة العلاقة تماما.

 

اسباب-عضوية-لضعف-الرغبة-الجنسية-عند-الرجل
اسباب-عضوية-لضعف-الرغبة-الجنسية-عند-الرجل

 اسباب عضوية لضعف الرغبة الجنسية عند الرجل:
 

إلي ذلك، واعلن الدكتور احمد عادل ان هناك اسباب عضوية تؤدي الي ضعف الرغبة الجنسية والتي تتمثل في الهرمونات فهناك شيء في المخ يسمى الغدة النخامية والتي تفرز بدورها مجموعة من الهرمونات المسئولة على تنظيم عمل الخصية، بداية من الرغبة ووصولا الي قوة الانتصاب وغيرها من الامور المسئولة عن العملية الجنسية.

وأكد انه من ضمن تلك الهرمونات هرمون يسمى البرولاكتين، وهو الهرمون المسئول على الرضاعة عند السيدات، فهو المسئول عن اضرار اللبن عند السيدات اثناء الرضاعة، اما عند الرجل فهو المسئول عن العملية الجنسية، والمشكلة هي ان ارتفاع نسبة هذا الهرمون عند الرجال يسبب ضعف الرغبة الجنسية، لان ارتفاع هذا الهرمون يؤدي الي ضعف في افراز هرمون الذكورة، والذي يسبب في ارتفاع هرمون البرولاكتين هو فرط نشاط  الغدة النخامية، وهو يؤثر بالتبعية على الانتصاب والكسل وقلة النشاط وحدوث زيادة في الوزن وهي جميعها اعراض ضعف هرمون الذكورة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيسبوك":

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/ 

عنوانالمركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل
للتواصل-احمد-عادل

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الذكورة

العقم

الانتصاب

الضعف الجنسي

الغدة النخامية

الرغبة الجنسية

الدكتور أحمد عادل

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