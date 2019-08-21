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اضبط مخالفة.. هدم سور مدرسة السيدة نفيسة بإدارة غرب شبرا الخيمة بغرض السرقة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:19 ص
اضبط مخالفة.. هدم سور مدرسة السيدة نفيسة بإدارة غرب شبرا الخيمة بغرض السرقة السور
القليوبية - إبراهيم سالم

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اشتكى أهالى حى غرب شبرا الخيمة من هدم جزء من سور مدرسة السيدة نفيسة للتعليم الأساسى التابعة إدارة غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، منذ أسبوعين بهدف السطو على المدرسة وسرقة محتوياتها، مناشدين المسئولين بسرعة التدخل لتدارك الأزمة وسرعة إعادة إصلاح السور أو إعادة بنائه نظرًا لتهالكه.
 

ومن ناحيته، أكد مجدى الجيوشى أحد أبناء شبرا الخيمة، أن ما حدث بالسور جرى منذ حوالى أسبوعين، ولم يتم التحرك حيال الواقعة، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت بهدف سرقة بعض المحتويات من المدرسة، ولم يتم معالجة السور إلا من خلال وضع غطاء من "الصاج" على الفتحة التى تم هدمها بالسور، موضحًا "والمسئولين عاملين ودن من طين ودن من عجين".
 

وناشد "الجيوشي"، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بسرعة التدخل لحل الأزمة وإعادة بناء السور للمدرسة نظرًا لتهالكه، حيث مرت عشرات السنوات على بنائه.


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