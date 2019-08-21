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استقالة حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة من منصبه

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:01 ص
استقالة حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة من منصبه حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة المستقيل
كتب إسلام سعيد

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تقدم حسام فريد، مستشار وزير الصناعة والتجارة، منسق المجالس التصديرية، ومستشار الوزير للمشروعات الصغيرة، باستقالته لوزير الصناعة والتجارة، وتم قبولها من قبل الوزير.
 
وأفاد مصدر مطلع بالوزارة، أن حسام فريد سلم كافة الملفات التى كان يعمل عليها لمكتب الوزير، أمس الثلاثاء، وقدم استقالة مكتوبة تسلمتها مروة فرغلى مدير مكتب الوزير.
 
وكان وزير الصناعة والتجارة الحالى، عين حسام فريد مستشارا له منتصف أغسطس 2018 ليتولى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوزارة.
 
وفى سياق متصل، استقال حسام عبد العزيز مستشار الوزير لشؤون الصناعة من منصبه أيضا وسلم الملفات التى كان يعمل عليها لمكتب الوزير.
 
 
 
 
 

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