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ارتدى نقاب.. ضبط موظف شرع فى سرقة مديره بسبب خلافات مالية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:24 ص
ارتدى نقاب.. ضبط موظف شرع فى سرقة مديره بسبب خلافات مالية القبض على متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت أجهزة الأمن موظف شرع في سرقة شقة سكنية خاصة بصاحب العمل الذي يعمل به، حيث تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية " نقاب " أثناء محاولته سرقة إحدى الشقق السكنية خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
 
وبالإنتقال والفحص تبين أن المضبوط " محاسب بالشركة " وعثر بحوزته على "  265 ألف جنيه-  خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله"، وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير ، وإرتدى " النقاب" للتخفى لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق مبلغ المالى المضبوط بحوزته ، وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً ، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته ، أكد إضطلاع صاحب الشركة بإعداده، وإستخدامه فى مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.
 
وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
 
 

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