"اتصالات البرلمان" تخاطب الداخلية للتصدى لصفحات "الأدوية المغشوشة"

كتبت : نورا فخرى

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيوجه خطاباً باسم اللجنة إلي كلاً من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأسبوع المقبل، مطالباً إياهم بمواجهة الصفحات المجهولة المنتشرة علي مواقع "السوشيال ميديا" والتي تقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط بالإضافة إلي منتجات التخسيس.

وأضاف بدوى، أن هناك صفحات تدار علي مواقع "السوشيال ميديا" تقوم ببيع منتجات التخسيس وأدوية بعض الأمراض المزمنة، دون أي برتوكولات موقعة مع وزارة الصحة، مشيراً إلي أن هذه المنتجات والأدوية يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم".

وكشف بدوي، عن قيامه بمحاولة تقصي الحقائق حول طبيعة عمل هذه الصفحات، فقام بالاتصال بإحداهم ليطلب أحد المنتجات الدوائية التي تقوم بترويجها، ليأتي رد مسئول بأن المنتج الذي يسأل عنه نفذ لديهم اليوم، حيث قام ببيع 1160 علبة، منها لكنه يمكن توفيرها في اليوم التالي، مشيراً إلي أنه علم أن هذه الصفحة تدار من "شقة في فيصل"، قائلاً: "لنا أن نتخيل أن منتج واحد فقط يباع منه يومياً 1160 علبة في سعر العلبة الواحدة 40 جنيه أي يصل مكسبهم، منها 46 ألف جنية علي حساب صحة المواطنين".

وفي هذا الصدد، حذر رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، المواطنين من الاقبال علي الشراء أيا من المنتجات الطبيعية غير المعروفة أو مُجهلة المصدر، لخطورتها علي صحتهم.