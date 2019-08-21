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إزالة 2000 حصوة بمعدة سيدة 60 عاما ومئات من حصوات المرارة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:53 م
إزالة 2000 حصوة بمعدة سيدة 60 عاما ومئات من حصوات المرارة استخراج 2000 حجر من معدة سيدة
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، عن أن الأطباء أصيبوا بالصدمة، بعد ان استطاعوا ازالة ما يقرب من 2000 حصوة من معدة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، بعد أن ذهبت إلى المستشفى مصابة بالإمساك، وآلام في البطن.

الحصى الذى تم استخراجه من معدة السيدة
الحصى الذى تم استخراجه من معدة السيدة

وقالت الصحيفة، أن المرأة التي لم تكشف عن هويتها من تايلاند، طلبت المساعدة الطبية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أجرى المسعفون فحصًا، ووجدوا مئات الحجارة داخل المرارة، لم يكن الأطباء متأكدين من عدد الحجارة التي بداخلها حتى أزالوها.

وأضافت، أنه بعد 40 دقيقة من الفحص، ادعى الفريق أنهم أزالوا 1898منهم، صدم الأطباء في تايلاند، نتيجة ايجاد ما يقرب من 2000 حصوة في معدة امرأة تشكو من آلام في المعدة.

وكانت السيدة التى لم تكشف عن اسمها البالغة من العمر 60 عامًا المساعدة في وقت سابق هذا الشهر، حيث كانت تعانى من الإمساك، وكانت لديها شعور بالضيق في بطنها.

ازالة الحصى من خلال المنظار
ازالة الحصى من خلال المنظار

أجرى المسعفون في نونج خاي، على حدود لاوس فحصًا، ووجدوا مئات الحصوات المرارية داخل المرارة، لم يكن الأطباء متأكدين تمامًا من عدد الحصى الموجود داخل معدة المرأة حتى أخرجوه.

بعد إجراء 40 دقيقة، أحصوا الحجارة، ادعى الفريق أنهم أزالوا 1898 من الحصى، وكانت جميعها بأحجام مختلفة.

انها ليست رقما قياسيا عالميا، لأنه في عام 1987، قام الجراحون في ساسكس بإزالة 23.530 حصوى من معدة امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أنه تم استخدام منظار البطن، من خلال أنبوب طويل، ورقيق، مع كاميرا صغيرة للنظر داخل بطنها، والعثور على حصى في المرارة.

أجرى المسعفون في نونج خاي على الحدود مع لاوس، فحصًا وعثروا على مئات من حصى المرارة داخل المرارة .

وادعى واتانا باريزري، مدير المستشفى، أنهم لم يواجهوا مثل هذا العدد الكبير من حصى المرارة من قبل ، مضيفا أنه بالفحص أتضح أنها كانت تعاني من الحصى، لكننا لم نعرف عددهم حتى بعد العملية، يمكن أن يكون سبب حصى المرارة زيادة الكولسترول في النظام الغذائى، من الأفضل للجميع إجراء فحوصات، لأن هذه الحجارة قد تؤدي إلى العديد من الأعراض الخطيرة.

حصوات المرارة عبارة عن كتل من المواد التي تتشكل في المرارة، يمكن أن تشبه حبيبات الرمل، أو الحصى الكبيرة.


حصوات المعدة

حصى بالمعدة

حصوات المرارة

ازالة حصوات المرارة

اسباب حصوات المرارة

اسباب حصى المعدة

الكولسترول

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