إحباط تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر المطار داخل طردى بريد

كتب ـ محمود عبد الراضى

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 40 كيلو جراما من مخدر القات داخل طردى بريد بالمطار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ورصد ومتابعة الوسائل المستحدثة التى يلجأ إليها العناصر الإجرامية النشطة فى هذا المجال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية من رصد طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن "كرتونتين بداخلهما أعشاب" مرسلة إلى أحد الأشخاص داخل البلاد "جارى تحديده وضبطه" يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطردين وبتفتيشهما جمركياً عُثر بداخلهما على كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو جراما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.