سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إحباط تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر المطار داخل طردى بريد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:55 ص
إحباط تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر المطار داخل طردى بريد جانب من المخدرات المضبوطة
كتب ـ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 40 كيلو جراما من مخدر القات داخل طردى بريد بالمطار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ورصد ومتابعة الوسائل المستحدثة التى يلجأ إليها العناصر الإجرامية النشطة فى هذا المجال.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية من رصد طردين بريديين قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن "كرتونتين بداخلهما أعشاب"  مرسلة إلى أحد الأشخاص داخل البلاد "جارى تحديده وضبطه" يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطردين وبتفتيشهما جمركياً عُثر بداخلهما على كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو جراما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مخدرات
مخدرات
 

قات

مخدر القات

تهريب مخدرات

مطار القاهرة

تهريب المخدرات

طرق التهريب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة