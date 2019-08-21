ألسن عين شمس تواصل استقبال الطلاب الجدد لليوم الثانى لإجراء أعمال التنسيق الداخلى

واصلت كلية الآلسن بجامعة عين شمس ، اليوم الأربعاء ، لليوم الثانى على التوالى، فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي 2019 -2020 ، وإجراء أعمال تسجيل الرغبات بالتنسيق الداخلى للكلية.

وناشدت الدكتورة سلوى رشاد القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية ، التوجه إلى الكلية، على مدار أسبوع فقط عدا الجمعة و السبت لتقديم ورقة الرغبات و إتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعده اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صوره من شهاده الثانوية العامه ،صوره من شهاده الميلاد.

وشددت على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه ، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلى للأقسام خلال 20 يوما.