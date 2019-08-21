سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:26 م
أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، رحلة سياحية وتعريفية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، ويبلغ عددهم 60 إمامًا وافدًا من عدة جنسيات هى: نيجيريا- الكاميرون- الكونغو- الديمقراطية- تنزانيا- بنين- السويد- تتارستان روسيا- سيريلانكا- إندونيسيا- الصين.
 
وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، إنَّ هذه الرحلة السياحية تأتي في إطار ترسيخ قيم التنوع واختلاف الثقافات والتعريف بالثقافة والتاريخ المصرى العريق، ودعم حركة السياحة، والتأكيد على الاستقرار ودعم الاقتصاد المصري، وذلك وفق برنامج ترفيهى وتثقيفى تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمى والأكاديمى، وأن هناك رحلة ثانية للوافدين إلى المتحف المصرى الأحد القادم.
 
من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدون إعجابهم بالحضارة والآثار المصرية التى تعد واحدة من أهم وأشهر الآثار العالمية، وما وصلت إليه الحضارة المصرية من نهضة وتقدم في شتى مناحي الحياة، معربين عن تقديرهم للأزهر الشريف ودوره المهم فى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مؤكدين أنَّهم سيعودون إلى بلادهم ناقلين ما تعرفوا عليه، ليكونوا سفراء للأزهر ورسالته العالمية.
 

 


الازهر الشريف

اكاديمية الازهر

وعاظ الازهر

المتحف المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة