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أبرز 4 نتائج لاجتماع اللجنة العليا لمياه النيل ومستجدات سد النهضة.. اعرفها

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:03 م
أبرز 4 نتائج لاجتماع اللجنة العليا لمياه النيل ومستجدات سد النهضة.. اعرفها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نرصد فيما يلى أبرز 4 نتائج لاجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كالتالى:

-استعرض الاجتماع المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق

-أكد الاجتماع أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

-التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمنى محدد

-مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبى بتعديل موعد الاجتماع السداسى بين الدول الثلاث والذى كان مٌقررًا أن يٌعقد يومى 19 و20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومى 15 و16 سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.


اللجنة العليا لمياه النيل

سد النهضة

ملء الخزان

مصر

مجلس الوزراء

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