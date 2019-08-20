9 معلومات لا تعرفها عن الكاكايا أكبر فاكهة فى العالم

"جاك فروت أو الكاكايا أو الجاكا أو الجاكية أو الجاكويرا" كلها أسماء مختلفة لأكبر شجرة تحمل أكبر فاكهة فى العالم، من فصيلة الأرتوكاربوس: والتى تشمل التين، والتوت، ويعتقد أنها من الأشجار الأصلية للغابات المطيرة الموجودة فى جنوب غرب الهند، إلا أنها تزرع الآن على نطاق واسع فى المناطق الاستوائية.

وفى التقرير التالى نرصد 9 معلومات عن هذه الفاكهة:

1- يعتقد أنها كانت أول شجرة نامية فى الغابات الهندية المطيرة.

2- أكبر إنتاجها يحدث فى المناخ الاستوائى أو القريب من الاستوائى.

3- عبارة عن ثمرة ضخمة، شوكية وبيضاوية يصل وزنها إلى 36 كيلوجراما.

4- لون الثمرة من الخارج أخضر أو أصفر عندما تنضج، والداخل يتألف من بصيلة صفراء صالحة للأكل.

5- نكهتها تشبه خليطا من الموز والمانجو والأناناس وداخلها بذور ناعمة بيضاوية لونها بنى خفيف، حتى البذور فهى من أفضل أجزاء الثمرة، لقيمتها الغذائية العالية.

6- يمكن تمييز أنواع الكاكايا حسب خصائص لب الثمرة، وتحتوى على الايسوفلافون، مضادات الأكسدة، والمغذيات النباتية، لأنها تحتوى على خصائص تحارب السرطان.

7- يقال إنه من جذور الكاكايا جيدة فى علاج عدد من المشكلات الجلدية.

8- الكاكايا أكبر فاكهة فى العالم.

9- موطن شجرة الكاكايا البلاد الآسيوية وفى جميع البلدان الاستوائية، وتزرع فى بعض البلدان العربية "السعودية فى منطقة جازان ومدينة الكفرة فى ليبيا وفى سلطنة عمان فى محافظة ظفار" وذالك لتأثرهم بخط الاستواء.