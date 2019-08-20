3 أسباب وراء تعمد الإخوان تنظيم حفلات تتضمن "مغنى ورقص" فى إسطنبول

كتب أحمد عرفة

أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن تعمد جماعة الإخوان تنظيم حفلات فى تركيا تتضمن مغنى ورقص تحت إدعاء إحياء ذكرى رابعة، هو أمر مقصود لخدمة غرض بعينه وهو جعل ذكرى اعتصام رابعة كما لو كانت حدث كبير وتاريخى من شأنه جمع شتات الجماعة حوله عبر تصعيده لمستوى الأحداث الكبرى فى تاريخ الجماعة.

وقال الباحث الإسلامى، إن تنظيم مثل هذه الاحتفالات تسعى من خلاله الجماعة لتحقيق جملة من الأهداف وفى مقدمتها التأكيد على صناعة المظلومية وإخفاء فشل القيادات والتغطية على جرائم الجماعة الإرهابية وتبريرها، وأيضًا إثبات حضور الجماعة التى فقدت كل أوراقها فى المشهد ولا تجد ما تروج لنفسها به سوى المبالغة فى إظهار هذه المناسبة واعطائها أكبر من حجمها.

وتابع هشام النجار: من منطلق ذلك تنسج وتغزل الإخوان تغطيات ونقاشات وحوارات مطعمة بالكثير من المبالغات والفبركة والاتهامات الباطلة، الأمر الذي يتيح للجماعة ملأ فراغ غيابها عن المشهد واختفائها من ساحة الأحداث وتطورها اليومي الطبيعي.