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1982 شخصا يتقدمون بطلبات للتقنين بآخر أيام تلقى تعويضات النوبة.. صور وفيديو

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:54 م
1982 شخصا يتقدمون بطلبات للتقنين بآخر أيام تلقى تعويضات النوبة.. صور وفيديو لجان تعويضات النوبة
أسوان - عبد الله صلاح

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اسدل الستار على قبول طلبات "تعويضات النوبة" بعد انتهاء فترة تقديم الرغبات اليوم الثلاثاء، وسط إقبال كبير من المواطنين ممن لم يسبق تعويضهم خلال بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

لجان تعويضات النوبة (1)

وبلغت أعداد المتقدمين لطلبات تقنين الأراضى من متضررى خزان أسوان نحو 1982 طلبًا على مستوى 5 لجان بمدينة أسوان، وهى لجنة الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان والتى تضم فى عضويتها :"عبد القادر كمال أبو زيد، وهويدا عامر عبد الرحيم، وأسماء حسن سيد، وسامية سمير شفيق"، بجانب لجان جامعة أسوان وتضم فى عضويتها 13 عضوًا، ولجان أحياء "جنوب وغرب وشرق" وتضم فى عضوية كلًا منهم 4 أعضاء.

لجان تعويضات النوبة (2)

وقال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، سيتم النظر فى الطلبات المقدمة فى موعد أقصاه 10 أيام لتعلن عقب ذلك الكشوف المبدئية للمتضررين، على أن يتم فتح باب التظلمات على رغبات التعويض فى موعد غايته 10 أيام أخرى، ثم تعلن بعدها الكشوف النهائية للمتسحقين، وسيتم تسليمهم التعويضات فى احتفالية كبرى بمحافظة أسوان خلال شهر سبتمبر المقبل.

لجان تعويضات النوبة (3)

 
لجان تعويضات النوبة (4)
 
 
لجان تعويضات النوبة (5)
 
 
لجان تعويضات النوبة (6)
 
 
لجان تعويضات النوبة (7)
 
 
لجان تعويضات النوبة (8)
 
 
لجان تعويضات النوبة (9)

تعويضات النوبة

محافظ اسوان

لجان التعويضات

اسوان

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