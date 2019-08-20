17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"اليوم السابع" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.
- قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
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