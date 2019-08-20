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17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:00 ص
17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"اليوم السابع" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.

  • قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.
  • قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
  • قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
  • قانون سوق رأس المال‏.‏
  • قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
  • قانون التأجير التمويلي‏.‏
  • قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.
  • قانون التمويل العقاري‏.
  • قانون حماية الملكية الفكرية‏.
  • ‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.
  • قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏.
  • قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
  • قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
  • قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
  • قانون حماية المستهلك.
  • قانون تنظيم الاتصالات.
  • قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

المحكمة الاقتصادية

قوانين المحكمة الاقتصادية

قانون حماية المستهلك

قانون تنظيم الاتصالات

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