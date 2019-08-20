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وفود 14 جامعة يشاركون فى الدورة الكشفية الثلاثين للجامعات بـ"عين شمس"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:00 ص
وفود 14 جامعة يشاركون فى الدورة الكشفية الثلاثين للجامعات بـ"عين شمس" جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تستضيف جامعة عين شمس الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية فى الفترة من 20 إلى 29 من أغسطس الجارى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كلية، ومستشارى نائب رئيس الجامعة الدكتور طايع عبد اللطيف والدكتور تامر راضى، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال وفود من 14 جامعة مصرية يتم توافدهم على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، على أن يقام حفل افتتاح الدورة القمية الكشفية الثلاثين يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس فى تمام الساعة الرابعة عصرا بكلية الزراعة.

ويتنافس على مدار تسعة أيام أكثر من 250 جوال وجوالة من جامعات القاهرة، بنى سويف، سوهاج، أسوان، بنها، المنوفية، السويس، جامعة قناة السويس، دمياط، طنطا، المنصورة، الأزهر، بور سعيد وعين شمس .

وتتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها، ويتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده فى الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 29 من أغسطس.

وعقد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اجتماعاً موسعاً للوقوف على كل استعدادات استضافة الدورة من إقامة وتغذية وتأمين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لخروج الدورة الكشفية بصورة ناجحة، حضر الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة، والدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى موسى منسق الدورة، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وطارق أحمد مدير عام إدارة رعاية شباب الجامعة، وإبراهيم سعيد القائم بعمل مديرعام قطاع المدن، وسماء خاطر مدير إدارة الجوالة.


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