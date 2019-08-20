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وزير التموين يلتقى شركات المطاحن لاستعراض موقف استلام القمح وإنتاج الدقيق

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:41 ص
وزير التموين يلتقى شركات المطاحن لاستعراض موقف استلام القمح وإنتاج الدقيق توريد قمح
كتب مدحت وهبة ــ

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يلتقى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ممثلى شركات المطاحن لمناقشة آليات التطوير واستعراض موقف استلام الأقماح مِن الصوامع وأماكن التخزين لطحنها دقيق وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فى مختلف المحافظات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه طحن  كميات من الأقماح، تتراوح من 800 ألف إلى 900 ألف طن قمح شهريا وتسليم الدقيق للمخابز بهدف انتاج الخبز المدعم، وأن معدلات استهلاك المواطنين من الخبز يبلغ 270 مليون رغيف يوميًا، بما يعادل 8 مليارات رغيف شهريا حيث يتم إنتاج الخبز من خلال 30 ألف مخبز فى مختلف المحافظات .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت القراررقم 149  لسنة 2019  بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019  ﻭأنه تم  استقبال كمية قدرها 3.270  مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.


وزير التموين

شركات المطاحن

استلام القمح

الدقيق للمخابز

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