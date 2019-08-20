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هيئة الطاقة الذرية: لا نسمح بأى شحنات تحتوى على ملوثات إشعاعية دخول البلاد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:14 م
هيئة الطاقة الذرية: لا نسمح بأى شحنات تحتوى على ملوثات إشعاعية دخول البلاد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه لا يتم السماح لأى شحنات تحتوى على ملوثات إشعاعية بدخول البلاد، فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المصريين وحماية البيئة المصرية.

وأوضح عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تقوم بفحص جميع الواردات القادمة إلى مصر من جميع المناطق المتأثرة بالحوادث الإشعاعية بجميع الموانئ والمنافذ المصرية ومن بينها القمح، وذلك من خلال مجموعات عمل دائمة متخصصة للفحص الإشعاعى ومعامل مجهزة بأحدث أجيال التحاليل الإشعاعية، قائلاً:" الهيئة تقوم بهذه المهمة منذ حادث تشر نوبل عام 1986 وحتى الآن".

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن هذه المجموعات تعمل فى تناسق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء.


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