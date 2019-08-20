هدم 22 عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة ونقل 24 أسرة للأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة ونقل السكان بمنطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، تجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير المنطقة ضمن ملف تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر أن تتحول المنطقة بالكامل إلى منطقة جذب سياحى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريحات له، أنه تم اليوم الثلاثاء هدم 22 عقار بمنطقة أكشاك أبو السعود، وتم تسكين 24 أسرة بمنطقة الأسمرات بوحدات سكنية مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة المنزلية مجانا.

يذكر أن محافظة القاهرة تجرى أعمال تطوير لمنطقة المدابغ والمنطقة المحيطة بها لتحويل المنطقة إلى منطقة جذب سياحى، حيث يتم هدم المدابغ الموجودة بجوار سور مجرى العيان، كما يتم تطوير منطقة عين الصيرة والفسطاط.