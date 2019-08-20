"هايد بارك القاهرة الجديدة" تستضيف "سيرك دو سوليه" العالمى لأول مرة في مصر

×× المجموعة الترفيهية الكندية تقدم عرضها الأشهر "بازار" سبتمبر المقبل

أعلنت شركة هايد بارك للتنمية عن تعاونها مع "ألكيمي بروجكت إنترتينمينت Alchemy Project Entertainment " لاستضافتها أحدث العروض الكندية الترفيهية الشهيرة "سيرك دو سوليه Cirque Du Soleil " بمصر، وذلك لأول مرة على الإطلاق، برعاية إتصالات مصر، حيث سيتم نصب قُبة السيرك الكبيرة لعرض أحدث عروضها "بازارBazzar" في "هايد بارك القاهرة الجديدة في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

ويعتبر عرض "بازار" لسيرك دو سوليه مزيجاً فنياً من الإبداع والترفية، حيث تمتزج العروض الترفيهية بالعروض الراقصة والموسيقية والحركات الأكروباتية المتقنة من أعضاء الفرقة، لتقدم عرضأ مذهلًا يحبس الأنفاس، ويأخذ الجمهور إلى عالم جديد من الخيال يمزج بين متعة الإبهار البصري والسمعي وينبض بالحياة والألوان، فالعرض سيكون فرصة للعائلات والجماهير من معظم الفئات العمرية لمتابعة واحدة من افضل عروض الترفيه العائلية حول العالم

من جهته، صرح ماك فار، الرئيس التنفيذي لشركة ألكيمي بروجكت "نحن فخورون للغاية بتقديم عرض بازار - أحدث عروض سيرك دو سوليه - لأول مرة في مصر تحت القبة الكبيرة. ويعتبر هذا العرض أشهر انتاجات سيرك دو سوليه الأشهر في العالم لأكثر من 30 عاماً. تاتى هذه العروض ضمن جولة للشركة في 6 دول مختلفة، و3 قارات، تقدم فيها "دو سوليه" أكثر من 130 عرضاً خلال أكثر من 210 يومً. فنحن نسعى دائماً إلى تقديم أفضل وسائل الترفيه وابتكار تجارب استثنائية وذكريات لا تُنسى. نحن واثقون من قدرتا على امتاع الجمهور المصرى بعرض "بازار" الذي صُمم ليأسر قلب الجمهور بسحره".

وقد صرح أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، سعداء بشراكتنا مع "ألكيمي بروجكت"، لأننا حريصون دائمًا على تقديم تجارب رائعة وجديدة لمجتمعاتنا، ويأتي اختيار هايد بارك القاهرة الجديدة لاستضافة هذا العرض الأسطوري تماشيًا مع استراتيجيتنا التي تعمل على ان يكون مشروعنا واحد من أكثر الوجهات المفضلة للعائلات.

وأضاف "سراج" : استضافة هذا الحدث العالمي الضخم يعتبر نقلة نوعية في عالم الترفيه في مصر من شأنها إحداث حالة من الحماس، باعتباره واحد من أكبر وأعرق العروض الترفيهية في العالم، ويتابعه الملايين من المعجبين ويجتذب المشاهدين من مختلف الأعمار، مؤكدًا أن اقامه هذا العرض يلقي الضوء على الفرص التي يتمتع بها السوق المصري في مجال السياحة الترفيهية ودليل علي أن مصر بها كل مقومات الكافية لجذب السياحة واستضافة احداث عالمية بحجم سيرك دو سوليه

فيما صرّح "أحمد يحيى"، مدير الشؤون التجارية لإتصالات مصر، يسرنا في اتصالات مصر تقديم هذا الحدث الرائع لعملائنا، فالمصريون يقدرون الإبداع والفنون والابتكار بشكل عام، ونحن نؤمن أن أن عروض سيرك دو سوليه - والتي تقدم للمرة الأولى على الإطلاق في مصر - ستشكل تجربة ترفيهة فريدة لعملائنا.

يذكر أن عروض سيرك دو سوليه تعد من أبرز العروض العالمية، تأسست عام 1984 ببضع عشرات من الموظفين ليصل عددهم اليوم لقرابة 4000 موظف، منهم 1400 فنان ينتمون الى 60 دولة مختلفة.