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هاشيموتو مش أكله صينى..مرض مناعى يصيب السيدات ويسبب تلف الغدة الدرقية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:00 م
هاشيموتو مش أكله صينى..مرض مناعى يصيب السيدات ويسبب تلف الغدة الدرقية الغدة الدرقية - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

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المرض المناعي يعد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها تهاجم الجهاز الناعى للجسم وتجعله ضعيف للغاية وتدمر خلايا الدم البيضاء التى تقوم بحمايه الجسم من الميكروبات والبكتيريا المختلفة 

 مرض هاشيموتو هو أحد تلك الأمراض التى تهاجم الجهاز المناعى عند السيدات أكثر من الرجال وأكثر الاعضاء ضررا منه هو الغدة الدرقية وهى جزء من نظام الغدد الصماء بجسم الانسان وهي التي تنتج الهرمونات التي تنسق العديد من وظائف الجسم.

يؤدي الالتهاب الناتج من مرض هاشيموتو الذي يعرف أيضا بالتهاب الغدة الدرقية المزمن إلى خمول الغدة الدرقية حسبما ذكر موقع" مايو كلينك".

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

يؤثر هذا المرض المناعى على السيدات فى منتصف العمر ولكنه قد يصيب أيضا الرجال والأطفال.

تتمثل أعراض الإصابة بمرض هاشيمتو بظهور ورم في الجزء الأمامي من الحلق وفى الغدة الدرقية، يتطورعادة مرض هاشيموتو ببطء على مدار السنوات ويسبب تلف مزمن فى الغدة الدرقية، مما يسبب هبوطا في نسب هرمون الغدة الدرقية في الدم، مما يصاحبه ظهور الكثير من المشاكل بالجسم وهى: 

الإجهاد والتعب.

الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

الإمساك.

جفاف الجلد وشحوبه.

تورم الوجه.

تقصف الأظافر.

فقدان الشعر.

تضخم اللسان.

زيادة في الوزن غير معروفة السبب.

تيبس العضلات والشعور بألم شديد فيها.

ألم المفاصل وتصلبها.

ضعف العضلات.

زيادة مفرطة في نزف الدورة الشهرية وطول مدتها.

الاكتئاب.

اضطراب الذاكرة.


مرض مناعى

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الغده الدرقيه

قصور الغده الدرقية

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