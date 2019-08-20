نواب عن فوز منتخب ناشئى اليد بكأس العالم: مصر تستعيد ريادتها قاريا وعالميا

كتب أحمد عرفة

تقدم عدد من النواب بالتهنئة للشعب المصرى، على فوز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ببطولة كأس العالم التي أقيمت فى مقدونيا.

ونقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخالص التهاني للشعب المصري والوطن العربي، بفوز منتخب الفراعنة للناشئين لكرة اليد ببطولة العالم، لافتةً أنهم يستحقون عن جدارة هذه الكأس وهذا التكريم لما رأيناه في أعينهم من إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز وإسعاد ملايين المصريين.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، أن هذا الانجاز يدل علي اننا قادرين علي تحقيق كافة النجاحات وتحقيق الانتصارات سواء فردية أو جماعية، مشيرةً إلى أن المستوى المتميز الذى ظهر عليه جميع اللاعبين خلال المباراة وراء فوز المنتخب المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الإصرار والعزيمة والاجتهاد.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما حققه أبطالنا اليوم إنجاز تاريخي يضاف لسلسلة النجاحات والإنجازات الرياضة المصرية، موضحةً أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون اللقب العالمي، وأن ما حققه المنتخب يؤكد عودة الريادة المصرية فى مجال الرياضة محليا وقاريا.

وطالبت بضرورة الاهتمام بكافة الألعاب سواء فردية أو جماعية وتسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى تكريم هؤلاء الناشئين واستضافتهم فى المجال الإعلامى لشرح وتوضيح الإصرار والدوافع التى من خلالها تحقق هذا الإنجاز، ليكونوا قدوة لشباب مصر الصاعد.

وأعرب النائب أشرف رشاد عثمان عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر للناشئين أمس ببطولة العالم لكرة اليد، قائلا: أنه تتويج عالمي يحفر اسم مصر عاليا بين المنتخبات القوية لكرة اليد ويبرز نجومها.

وأشار في بيان له ، بالأداء القوي والرفيع لكل ابطال منتخب الناشئين خلال فعاليات البطولة والتي انتهت بفوزهم على المانيا 32-28.

ولفت إلى أن التتويج ببطولة كأس العالم يعلي اسم المنظومة الرياضية المصرية، ويؤكد على مدى الاهتمام الذي بدأت تحاط به خلال السنوات الاخيرة مما دفع لظهور نجوم عالميين في كرة اليد وفريق عالمي في كرة اليد، معربا عن ثقته في قدرة منتخب الناشئين وقبلهم منتخب الشباب على احراز البطولة مرات عديدة قادمة بسبب المستوى الرفيع والاخلاص التام في اللعبة لإسعاد الجمهور.

فيما هنأ النائب محمد العقاد، منتخب مصر للناشئين لفوزه، بكاس العالم لكرة اليد، مؤكدا أنهم حققوا إنجاز عالمى وتاريخى يؤكد أن الجهد والعرق ومن وراءه والسبيل إلى منصات التتويج العالمية، بعد اداء رجولي اتسم بالروح العالية.

وأكد العقاد، أن المنتخب حقق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية، مطالباً بضرورة الاهتمام بالرياضات والألعاب المنسية التى تشرف مصر فى البطولات العالمية وترفع اسم مصر عالميا، لافتا إلى ما حققه المنتخب اليوم، من فوز عظيم يشعر كل المصريين بالفخر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة رعاية المنتخب لأنه سيحقق بطولات عالمية وقارية، وضرورة أن يتم تكريم هؤلاء الشباب بعد ان قاموا برفع اسم مصر وعلمها خفاقا في محفل دولي كبير وحققوا اداء متميزًا طوال البطولة علي عدد من المنتخبات العالمية في كرة اليد.