سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

نواب عن فوز منتخب ناشئى اليد بكأس العالم: مصر تستعيد ريادتها قاريا وعالميا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:30 ص
نواب عن فوز منتخب ناشئى اليد بكأس العالم: مصر تستعيد ريادتها قاريا وعالميا منتخب مصر لكرة اليد أبطال العالم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم عدد من النواب بالتهنئة للشعب المصرى، على فوز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ببطولة كأس العالم التي أقيمت فى مقدونيا.

ونقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخالص التهاني للشعب المصري والوطن العربي، بفوز منتخب الفراعنة للناشئين لكرة اليد ببطولة العالم، لافتةً أنهم يستحقون عن جدارة هذه الكأس وهذا التكريم لما رأيناه في أعينهم من إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز وإسعاد ملايين المصريين.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، أن هذا الانجاز يدل علي اننا قادرين علي تحقيق كافة النجاحات وتحقيق الانتصارات سواء فردية أو جماعية، مشيرةً إلى أن المستوى المتميز الذى ظهر عليه جميع اللاعبين خلال المباراة وراء فوز المنتخب المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الإصرار والعزيمة والاجتهاد.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما حققه أبطالنا اليوم إنجاز تاريخي يضاف لسلسلة النجاحات والإنجازات الرياضة المصرية، موضحةً أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون اللقب العالمي، وأن ما حققه المنتخب يؤكد عودة الريادة المصرية فى مجال الرياضة محليا وقاريا.

وطالبت بضرورة الاهتمام بكافة الألعاب سواء فردية أو جماعية وتسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى تكريم هؤلاء الناشئين واستضافتهم فى المجال الإعلامى لشرح وتوضيح الإصرار والدوافع التى من خلالها تحقق هذا الإنجاز، ليكونوا قدوة لشباب مصر الصاعد.

وأعرب النائب أشرف رشاد عثمان عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر للناشئين أمس ببطولة العالم لكرة اليد، قائلا: أنه تتويج عالمي يحفر اسم مصر عاليا بين المنتخبات القوية لكرة اليد ويبرز نجومها.

 وأشار في بيان له ، بالأداء القوي والرفيع لكل ابطال منتخب الناشئين خلال فعاليات البطولة والتي انتهت بفوزهم على المانيا 32-28.

 ولفت إلى أن التتويج ببطولة كأس العالم يعلي اسم المنظومة الرياضية المصرية، ويؤكد على مدى الاهتمام الذي بدأت تحاط به خلال السنوات الاخيرة مما دفع لظهور نجوم عالميين في كرة اليد وفريق عالمي في كرة اليد، معربا عن ثقته في قدرة منتخب الناشئين وقبلهم منتخب الشباب على احراز البطولة مرات عديدة قادمة بسبب المستوى الرفيع والاخلاص التام في اللعبة لإسعاد الجمهور.

فيما هنأ النائب محمد العقاد، منتخب مصر للناشئين لفوزه، بكاس العالم لكرة اليد، مؤكدا أنهم حققوا إنجاز عالمى وتاريخى يؤكد أن الجهد والعرق ومن وراءه والسبيل إلى منصات التتويج العالمية، بعد اداء رجولي اتسم بالروح العالية.

وأكد العقاد، أن المنتخب حقق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية، مطالباً بضرورة الاهتمام بالرياضات والألعاب المنسية التى تشرف مصر فى البطولات العالمية وترفع اسم مصر عالميا، لافتا إلى ما حققه المنتخب اليوم، من فوز عظيم يشعر كل المصريين بالفخر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة رعاية المنتخب لأنه سيحقق بطولات عالمية وقارية، وضرورة أن يتم تكريم هؤلاء الشباب بعد ان قاموا برفع اسم مصر وعلمها خفاقا في محفل دولي كبير وحققوا اداء متميزًا طوال البطولة علي عدد من المنتخبات العالمية في كرة اليد.

 

 


منتخب مصر

كره اليد

البرلمان

كاس العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مصر عادت شمسك الذهب".. آلاف التهانى لأبطال كرة اليد على السوشيال ميديا.. هاشتاج "رجال اليد أسياد العالم" يجتاح تويتر.. مغردون: الله يا بلادنا مبروك عليكى شبابنا.. ويؤكدون: إنجاز تاريخى لقارة أفريقيا كاملة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:57 م

قارئة لفريق كرة اليد: شرفتونا وفرحتونا.. أنتم أبطال ورجال يعتمد عليهم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:00 م

قارئ يرسل تهنئة لفريق كرة اليد : ألف مبروك يا أبطال .. تحيا مصر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:30 م

نجوم الفن والرياضة يهنئون منتخب كرة اليد للناشئين بإنجازه التاريخى.. الحضرى: مبروك للرجالة.. محمد إمام: شرفتونا.. خالد النبوى: مصر أحلى بشبابها.. وأحمد الأحمر: مليون مبروك للمنظومة الناجحة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:28 م

عبد الرحيم علي مهنئا بفوز منتحب ناشئين كرة اليد بكأس العالم: كانوا أبطالا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة