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نتنياهو يهاجم خصومه: اتعجب من عودة من رفضوا تأمين حدودنا إلى المشهد مجددا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:19 م
نتنياهو يهاجم خصومه: اتعجب من عودة من رفضوا تأمين حدودنا إلى المشهد مجددا نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود انتقادات لاذعة لقيادات حزب "أزرق- أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بانى جنتس، مركزًا على القضايا الأمنية.

 

وقال "نتنياهو" للصحفيين الإسرائيليين المرافقين له خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية "كييف" :"اتعجب من قيادات عسكرية شغلت مناصب هامة بالجيش الإسرائيلى تتصدر المشهد السياسى كانت تعارض تأمين حدودنا الجنوبية "، موضحًا أنهم لن يكونوا جادرين بالتواجد فى أماكن سياسة مرموقة فى الدولة.

 

وذكر مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو شعر بغضب شديد من الاتفاق الذى توصل اليه حزبى "أزرق- أبيض" و"اسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان، بهدف اقصاء حزبه من الحكومة الجديدة.

 

تجدر الإشارة إلى أن حزب "أزرق- أبيض" يضم سلسلة من القيادات العسكرية من بينهم جابى اشكنازى رئيس الأركان الأسبق وموشية يعلون وغيرهم من القيادات.


اسرائيل

فلسطين

تل ابيب

قطاع غزة

نتنياهو

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